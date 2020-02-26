دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضي ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفرض عقوبات عليه تحرمه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسمين قادمين.

وتقدم السيتي رسميا بالاستئناف ضد القرار الذي صدر في 14 فبراير/شباط من العام الجاري نتيجة اتهامات للفريق بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

واستند قرار الاتحاد الأوروبي على عدة أسس منها المبالغة في الإيرادات المكشوف عنها من قبل النادي بالإضافة إلى قضية عدم تساوي الإيرادات مع المصروفات، علاوة على عدم تعاون مسؤولي النادي مع اللجنة الموكلة بالتحقيق في الاتحاد الأوروبي.

وشملت العقوبات أيضا فرض غرامة مالية على النادي قدرها 30 مليون يورو، إلى جانب حرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين.

ونشرت محكمة التحكيم الرياضي بيانا قالت فيه إن وقت إصدار قرار بهذه القضية لا يزال غير معلوم بعد.