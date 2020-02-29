واتفورد يحرم ليفربول من تحقيق إنجاز تاريخي لم يحدث منذ 16 عاما

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حرم واتفورد ليفربول من تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن هزمه بثلاثية نظيفة، السبت، لينهي حلمه بإنهاء الدوري دون خسارة.

والتقى واتفورد بالمتصدر على أرضية ملعبه، وتقدم عند الدقيقة 54 عبر السنغالي إسماعيلا سار، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60.

وعند الدقيقة 72 من عمر المباراة، سجل الإنجليزي تروي دييني، الهدف الثالث لأصحاب الأرض لقضي على أحلام ليفربول بالعودة إلى المباراة، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لواتفورد.

وبهذه النتيجة بقي ليفربول في الصدارة برصيد 79 نقطة، متفوقا على أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، بفارق 24 نقطة، مع مباراة أقل للأخير.

وأنهى واتفورد حلم ليفربول بتحقيق إنجاز تاريخي بإنهاء الموسم الحالي دون خسارة، كما فعل أرسنال في موسم 2003/2004.