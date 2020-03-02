محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، الإثنين، على سؤال حول إلغاء نتائج مباريات الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مشجعي فريقه "ليسوا سخيفين" للتفكير بمثل هذا الأمر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، إنه لا يصدق أن هناك من يفكر بهذه الطريقة، ردا على سؤال حول إمكانية إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وتساءل المدرب الألماني عمن سيلعب الموسم القادم في دوري أبطال أوروا والدوري الأوروبي في حال إلغاء نتائج الموسم الحالي من الدوري، في إطار سخريته من الفكرة.

وتابع كلوب قائلا: "إنها قصة جميلة"، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تكتب مثل هذه القصص بين الحين والآخر، وختم قائلا: "مشجعو ليفربول ليسوا سخيفين للتفكير بمثل هذه الأمور".

وكانت قد تلقت CNN ردا من رابطة المحترفين الإنجليزية قالت فيه إنها تراقب الوضع في ظل انتشار كورونا قبل الجولة المقبلة من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها بين السبت والأحد القادمين.

وأشارت الرابطة إلى أنها تتبع إجراءات معينة تتعلق بسلامة المشجعين، ولفتت إلى أن الأندية نصحت مشجعيها بعزل أنفسهم بحال الشعور بأعراض مرتبطة بكورونا.

وبما يخص مصافحة اللاعبين قبل المباريات، أكدت الرابطة ألا تغيير سيطرأ على بروتوكولات ما قبل المباريات وأشارت إلى أن الأندية لن تتخذ إجراءات إضافية في الوقت الراهن.