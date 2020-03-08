وزير الرياضة الإيطالي: يجب تعليق مباريات الدوري لمنع تفشي كورونا

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الرياضة الإيطالي، فينشينزو سباجافورا، الأحد، أنه يجب تعليق الدوري الإيطالي الممتاز، نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال سباداروفا عبر صفحته على موقع فيسبوك: "من غير المنطقي في الوقت الراهن أن نطلب من المواطنين تقديم تضحيات كبيرة لمنع تفشي الفيروس، ثم نخاطر بصحة اللاعبين والحكام والتقنيين والجماهير التي تتسابق لمتابعة المباريات".

وأشار وزير الرياضة الإيطالي إلى أن عددا من الاتحادات الأخرى أعلن تعليق المباريات، وأكد أنه لا يجب على الاتحاد الإيطالي أن ينتظر "حتى تسجيل أول حالة عدوى" لاتخاذ إجراء.

وفي آخر إحصائية نُشرت في 8 مارس/أذار الجاري، سجلت إيطاليا 5883 إصابة وأعلنت عن وفاة 233 شخصا منهم.