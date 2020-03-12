دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليسجل ثاني إصابة بين مُحترفي كرة القدم، وسط مخاوف من انتقال العدوى إلى بقية لاعبي الفريق.

وقال يوفنتوس، في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، أن نتائج الاختبارات الطبية أظهرت إيجابية إصابة مدافعه دانييلي روجاني بالفيروس. وأكد النادي أن لاعبه لا تظهر عليه حاليًا أي أعراض.

وأضاف يوفنتوس، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يقوم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل الصحي التي يتطلبها القانون تجاه روجاني، إضافة إلى أولئك الذين اختطلوا به.

وظهرت أول حالة إصابة بين لاعبي كرة القدم في نادي هانوفر الألماني، الذي أعلن وفي وقت سابق يوم الأربعاء، إصابة ظهيره الأيسر تيمو هوبرز، بالفيروس.

وأثار إعلان إصابة روجاني مخاوف كبيرة لدى جمهور يوفنتوس، خشية من انتقال العدوى منه إلى لاعبي الفريق، وأبرزهم نجمه كريستيانو رونالدو، لا سيما مع اختلاطهم به في الأسبوعين الماضيين. هذا فضلا عن احتمالية إصابة لاعبين آخرين من فرق أوروبية أخرى.

ويوم الإثنين، مددت إيطاليا احتياطات الحجر الصحي لتشمل جميع أنحائها، مع تعليق مباريات كرة القدم، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي راح ضحيته 196 شخصًا في البلاد. بجانب 12462 حالة إصابة حتى آخر إحصاءات أعلنتها السلطات.