إنهاء الدوري الفرنسي رسميًا.. واعتماد باريس سان جيرمان بطلا له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الخميس، منح لقب بطل الدوري إلى نادي باريس سان جيرمان، بعدما صوتت على إنهاء البطولة بقسميها الأول والثاني.

واعتمدت الرابطة على آخر ترتيب للنقاط ونتائج مبارايات موسم 2019-2020.

وبموجب ذلك، يصبح باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي (68 نقطة)، أي بفارق 12 نقطة عن مارسيليا (56 نقطة). في حين تم تتويج نادي لوريون كبطل لدوري الدرجة الثانية

وكان الدوري الفرنسي قد توقف في منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أمام البرلمان أن مسابقات كرة القدم وغيرها من الرياضات لن قبل سبتمبر أيلول المقبل.