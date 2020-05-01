لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التزامها باستكمال منافسات الموسم الحالي من البريميرليغ (2019/2020)، بعد انتهاء فترة التوقف وفقًا للتوجيهات الحكومية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وناقشت أندية البريميرليغ، في اجتماع افتراضي، الجمعة، الخطوات المحتملة نحو استئناف البطولة "عندما يكون ذلك آمنًا ومناسبًا للقيام بذلك"، حسبما ورد في بيان عقب الاجتماع.

وأضاف البيان، "الدوري والنوادي يفكرون في الخطوات الأولية الأولى إلى الأمام ولن يعودوا إلى التدريب واللعب، إلا بتوجيه من الحكومة، وبمشورة طبية متخصصة، وبعد التشاور مع اللاعبين ومديري الأندية.

ويأمل الدوري الإنجليزي، أن تمنح الحكومة البريطانية، التي ستراجع إجراءات التباعد الاجتماعي في 7 مايو أيار الجاري، الضوء الأخضر للعودة للتدريبات لكن في وجود إرشادات طبية صارمة.

وأوقف منافسات أهم وأغلى بطولات دوري كرة القدم في العالم في 13 مار آذار الماضي 2019، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وألغيت بطولات الدوري في فرنسا وهولندا هذا الموسم، فيما حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مهلة تنتهي في 25 مايو أيار الجاري بإبلاغه بخطط استئناف المنافسات للمساعدة في تحديد مواعيد المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ولا تزال أمام فرق الدوري الانجليزي الممتاز، 9 جولات لإنهاء الموسم، فيما يحتاج فريق نادي ليفربول متصدر البطولة، إلى فوزين فقط لحسم الدرع الذي غاب عن الفريق منذ 30 عامًا.