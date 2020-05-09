رغم توقف بث المباريات بسبب فيروس كورونا.. عالم الرياضة يحاول الاستفادة من الوضع الراهن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، تعديلا مُؤقتا في قوانين اللعبة، وذلك بهدف حماية سلامة اللاعبين في غضون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويأتي إقرار مجلس الاتحاد الدولي للتعديلات تزامنًا مع دراسة استئناف بعض المسابقات الكروية في جميع أنحاء العالم، في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وبالنسبة للمسابقات التي بدأت أو من المقرر أن تبدأ، لكن من المقرر أن تكتمل بحلول 31 ديسمبر كانون الأول، وافق مجلس الفيفا على اقتراح بإدخال تعديل مؤقت بموجبع سيُسمح بإجراء 5 تبديلات كحد أقصى لكل فريق خلال المباريات.

ولتجنب تعطل اللعبة، ستتاح لكل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء التبديلات. ويمكن إجراءها أيضًا بين الشوطين.

ويدخل التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو حزيران المقبل، وسيظل ساريًا وفقًا لتقدير كل منظم للمسابقات، بينما سيحدد الفيفا في مرحلة لاحقة ما إذا كان هذا التعديل المؤقت سيحتاج إلى مزيد من التمديد، وذلك بالنسبة للمسابقات الممتدة حتى 2021.

كما سيسمح لحكام المباريات بالتوقف مؤقتا عن الاعتماد على تقنية "الفار".

وجاءت تفاصيل التعديل المؤقت الخاص بتبديل اللاعبين على النحو التالي:

- سيُسمح لكل فريق باستخدام 5 تبديلات كحد أقصى.

- لتقليل تعطل المباراة، ستتاح لكل فريق 3 فرص كحد أقصى لإجراء الاستبدالات أثناء المباراة، ويمكن إجراءها أيضًا بين الشوطين.

- إذا قام كلا الفريقين بإجراء استبدال بين الشوطين، فسيتم اعتبار ذلك كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

- يتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي.

- عندما تسمح قواعد المنافسة باستبدال إضافي في الوقت الإضافي سيكون لكل فريق فرصة استبدال إضافية واحدة. ويمكن أيضًا إجراء الاستبدالات قبل بدء الوقت الإضافي وبين الشوطين الإضافيين.