دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن أثار اللاعب السعودي السابق ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال سابقا، سامي الجابر، الجدل بسبب تصريحات حول "الفقر" في جازان والإحساء خلال حديثه عن اختفاء كشافة المواهب لدى الأندية السعودية، علق على قصيدة "عتب" من أحد شعراء جازان بالقول إن "الأهم سلامة القصد والفكرة"، السبت.

وقال الجابر في رد على تغريدة نشرها شاعر من جازان يدعى يحيى رياني: "صديقي عيسى الحربين (معلق رياضي) وأيضا الأخ العزيز صاحب المفردة الراقية والعتب المقبول يحيى رياني من جازان".

وأضاف "سام 9" كما كان يحلو لعشاقه تسميته قائلا: "بين متفق معي على الفكرة ومعاتب لعدم اختيار التعبير المناسب يبقى الأهم سلامة القصد والفكرة، شكرا عيسى وشكرا يحيى أعتز بكم".

وكان قد وجه رياني قصيدة للجابر بعد تصريحاته الأخيرة حملت "عتبا" وتساؤلا عما إذا كان قد "خان التعبير" مهاجم نادي الهلال سابقا، وعاد ورد على تغريدة الجابر بالقول: "طبت أستاذ: سامي... شكراً لاتساع صدرك لكلّ الآراء مادامت في دائرة الذوق والتقدير وقد نختلفُ في نقطة وتجمعنا نقاط وهذا طبيعي وقد نردّ أيضا على بعضنا بكلّ لطف وهذا مما لا يُلغي ودّا ولا يهدم تقديراً والأهمّ أننا نتفق على أهداف سامية في وطن كبير وحبيب، ونسعد بك في جازان قريبا"، على حد تعبيره.

وكان قد أثار اللاعب السعودي السابق جدلا بعد ظهروه في برنامج "ليوان المديفر" مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، بعد أن وصف مدينتي جازان والإحساء بـ"لأكثر فقرا" وأشار إلى أنهما غنيتان بالمواهب الكروية ولكن لا يوجد من يكتشفها ويرعاها وينميها.

وأتى حديث الجابر في إطار رده على سؤال حول "شح" المواهب في الكرة السعودية، رافضا هذا التعبير ومؤكدا أن المشكلة تكمن في اكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها.