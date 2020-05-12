دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روى رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، تفاصيل وفاة مسؤول في النادي جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسرقة قناته على موقع "يوتيوب"، موقفه من عودة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، الاثنين، إن علم بوفاة مهندس زراعي يعمل في النادي بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما كان مدير الشؤون الإدارية يعلم بإصابته دون أن يقوم بإبلاغه.

وأشار منصور إلى أنه فصل المدير الإداري للنادي لعدم إخباره بإصابة مسؤول الزراعة، لافتا أنه منع دخول كل من يعمل في هذا القطاع (25 شخصًا)، وأنه أجرى مسحًا لجميع المخالطين للمهندس المتوفي.

وأضاف منصور أن الإصابة بالوباء ليست سُبَة، وإذا لم يخف المتوفي إصابته لكان من من الممكن علاجه.

وكشف رئيس نادي الزمالك تفاصيل عن سرقة قناته الشخصية على موقع يوتيوب، وتعرضها للاختراق من قبل هاكرز غيروا اسمها، في وقت سابق الاثنين، مُشيرًا إلى أنه اتخذ إجراءات قانونية لاستعادة صفحته.

وأضاف منصور: صفحتي سُرقت من هاكرز في كندا وضابط مخابرات قطري اسمه أبو سنيدة، أرسل لي رسالة اعترف فيها بأنه المسؤول عن السرقة، وقال لي إنه دمرها".

وحول عودة الدوري المصري، أكد منصور ضرورة وجود ضمانات لحماية اللاعبين من احتمالات الإصابة بكورونا، مُنتقدًا في الوقت ذاته الحالة الضبابية لدى مسؤولي الكرة في البلاد نتيجة عدم إعلان موعد محدد لاستئناف المنافسات.

واقترح رئيس نادي الزمالك قيام السلطات المصرية بفرض حظر تجول كامل على مستوى البلاد يستمر حتى خامس يوم بعد عيد الفطر.