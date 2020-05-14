روما، إيطاليا (CNN)-- أعلنت رابطة أندية كرة القدم الإيطالية الدرجة الأولى، في تصويت أجري الأربعاء، استئناف موسم كرة القدم في البلاد اعتبارًا من 13 يونيو حزيران المقبل، بانتظار موافقة الحكومة الإيطالية، وذلك بعد أسابيع من التوقف بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان الرابطة، فإنه سيتم استئناف الدوري الإيطالي لكرة القدم، "وفقا لقرارات الحكومة وامتثالا للبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين وجميع الموظفين المعنيين".

يأتي هذا التصويت بعد إعلان وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا، في مجلس النواب، الأربعاء، والذي أكد فيه أن الحكومة أبرمت اتفاقًا مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) للسماح باستئناف التدريب ابتداءً من 18 مايو أيار الجاري.

وقال سبادافورا، "إذا استؤنفت البطولة، كما نأمل جميعاً، فلن يكون ذلك إلا إذا حافظنا على سلامة الجميع، لقد قلت هذا دائمًا من اليوم الأول"، مضيفًا أنه "في حالة كون اللاعب إيجابيًا من ناحية (الإصابة بفيروس كورونا)، يجب أن يبقى الفريق في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا".

وبدأت إيطاليا التي تعد واحدة من أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تخفيف القيود المفروضة في البلاد للحد من انتشار المرض، في الوقت الذي وصلت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض إلى أكثر من 31 ألف شخص، فيما بلغت أعداد المصابين أكثر من 222 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.