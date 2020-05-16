دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سربت صحف إسبانية مقربة من ريال مدريد وبرشلونة، جزءا من السيرة الذاتية لمدافع يوفنتوس الإيطالي، جورجيو كيليني، أعرب فيها عن إعجابه باللقطة التي تسبب بها قائد الريال، سيرجيو راموس، بإصابة جناح ليفربول، المصري محمد صلاح، في نهائي موسم 2017/2018 من دوري أبطال أوروبا.

وسربت صحيفة الـ"AS" الإسبانية المقربة من الريال، مقطعا من السيرة الذاتية لمدافع يوفنتوس، وصف فيها راموس بـ"المدافع الأفضل في العالم" معربا عن إعجابه بأهداف الأخير الحاسمة في المباريات الكبرى.

ولم تقتصر إشادة كيليني براموس على الشق الهجومي، بل أعرب عن إعجابه بإمكانياته الدفاعية والأخطاء التي يرتكبها لإيقاف الخصوم، ضاربا مثال بما فعله قائد ريال مدريد مع صلاح في نهائي الأبطال عام 2018، وفقا للتسريبات التي نقلتها أيضا صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة.

وقال كيليني وفقا للتسريبات التي تداولت وسائل الإعلام الإسبانية على مدار الأيام الماضية أجزاء منها: "يعرف راموس كيف يكون حاسما في المباريات الكبرى، بتدخلات تفوق حدود المنطق، والتي قد تصل أحيانا إلى إصابة الخصوم بطريقة ذكية جدا"، وفقا للتسريبات.

وأضاف مدافع يوفنتوس في التسريبات، التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعد أن تضمنت آراء لكيليني وأسرار تتعلق بلاعبين آخرين مثل ماريو بالوتيلي وأرتورو فيدال، قائلا: "ما فعله مع صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 كان ضربة معلم".

وتابع كيليني قائلا عن راموس: "لقد قال دائما إنها لم تكن متعمدة، ولكن إذا أعيدت اللقطة 10 مرات ففي 9 منها سيؤدي السقوط بالطريقة التي قام بها وبقائه متمسكا بخصمه، إلى كسر محتمل في يد اللاعب الآخر"، على حد تعبيره.

وكان قد أدى تدخل راموس على صلاح إلى إصابة الأخير وخروجه من أول مباراة نهائية يخوضها لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لليفربول.

وكادت تلك الإصابة أن تحرم اللاعب المصري من المشاركة في كأس العالم 2018، وأدت إلى غيابه عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده في البطولة أمام منتخب أوروغواي آنذاك.

من جانبه، أثار كيليني جدلا واسعا حول العالم بسبب بعض الأجزاء المسربة من سيرته الذاتية التي كشف فيها عن أسرار شخصية متعلقة ببعض اللاعبين الذين ارتدوا قميص يوفنتوس وكان أبرزهم فيدال.