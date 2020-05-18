مدريد، إسبانيا (CNN)-- بدأت أندية الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين، تدريباتها في مجموعات تضم ما يصل إلى 10 لاعبين فقط، حسبما أعلن الدوري الإسباني لاليغا.

تأتي العودة إلى التدريب الجماعي في أعقاب إعلان حكومي يوم السبت، يسمح للأندية الرياضية المحترفة بالعودة إلى الأنشطة بغض النظر عن حالة الإغلاق في منطقتهم.

كانت فرق كرة القدم في المناطق التي كانت في "المرحلة الأولى" لانتشار فيروس كورونا المستجد، هي الوحيدة القادرة على العودة للتدريبات، فيما بعني هذا الإعلان، أن فرقًا مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، ستعود إلى تدريباتها.

من جانبه، قال رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس، لقناة تليفزيونية محلية، الأحد، إنه "من المهم جدا أن تتاح لكل ناد نفس الفرصة ليكون في حالة جيدة"، وأضاف "هذا ليس ضروريًا، لكنه مهم للغاية ونحن ممتنون لأنه سيكون كذلك".

بمجرد تنفيذ "المرحلة الأولى" من تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بنجاح، ستسمح "المرحلة الثانية" للأندية بالانتقال إلى التدريب الكامل قبل استئناف المباريات دون حضور الجماهير في الملاعب، وهو قرار يتطلب موافقة وزارة الصحة الإسبانية.

كانت الحكومة الإسبانية، قررت تعليق جميع أنشطة كرة القدم في البلاد في 12 مارس آذار الماضي، في إطار القيود وقرارات الإغلاق التام، التي فرضتها في عموم البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ألمانيا، بدأت منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، والذي يعد واحدًا من أكبر دوريات كرة القدم في العالم، قبل أيام، في إطار إجراءات تخفيف القيود التي قررتها حكومة ألمانيا، بعد انحسار أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ويعد الدوري الإسباني، هو ثاني أكبر دوريات كرة القدم في العالم بعد الدوري الإنجليزي.