دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تصاعد الخلافات بينهما، انتقد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ إدارة النادي الأهلي المصري مجددا، وتعاملها مع مجموعة من أبرز لاعبي النادي، فيما هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ما وصفها بـ"تجاوزات" من أحد أعضاء إدارة الأهلي بحق آل الشيخ.

وتساءل تركي آل الشيخ مستنكرا، عبر صفحته على فيسبوك: "حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم غلط وأنتم الصح؟!"، مضيفا: "الظلم ظلمات يوم القيامة... عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفاية... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو!".

ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Saturday, May 30, 2020

من جانبه، قال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك" إنه عندما حدث خلاف مع تركي آل الشيخ بسبب "مداعبته لجمهور الزمالك لم أتدخل ولم أخطئ فيه". وأضاف: "لا أتجاوز في حق شخص وقف بجانب نادي الزمالك".

وانتقد منصور تصريحات عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج الدين، التي وصلت إلى تراشق لفظي بينه وبين تركي آل الشيخ. ووجه منصور حديثه إلى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، قائلا: "ما حدث من ولد في مجلس إدارة الأهلي تجاه الرئيس الشرفي (تركي آل الشيخ) لا يجوز، وكل ما قاله من تجاوزات أمام النائب العام الآن".