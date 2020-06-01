دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فرض مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، الإثنين، عقوبة مالية على لاعب الفريق حسام عاشور، بسبب ظهوره الإعلامي الأخير دون موافقة النادي ورفع تصريحاته إلى لجنة التخطيط.

وأعلن النادي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن عبد الحفيظ فرض غرامة مالية على عاشور بسبب ظهروه عبر وسائل الإعلام في الوقت الذي يمنع فيه النادي اللاعبين من مثل هذا الظهور بعد أن مُنحوا الفرصة للقيام بذلك أثناء فترة التوقف.

وأشار الأهلي إلى أن مدير الكرة فيه قرر رفع تصريحات قائد الفريق حول النادي إلى لجنة التخطيط للكرة "لاتخاذ ما تراه"، حيال هذه القضية.

🚨| عبدالحفيظ يغرم حسام عاشور.. ويرفع تصريحاته إلي لجنة التخطيط للكرة. 🛑 #يلا_يا_أهلي Posted by Al Ahly SC on Monday, June 1, 2020

وكان قد ظهر عاشور في مقطع فيديو وجه فيه الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على مساعدته في تنظيم حفل اعتزال له، وذلك مع اشتعال الأزمة مجددا بين آل الشيخ والفريق المصري مؤخرا.