دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لوح رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن باللجوء إلى القضاء المصري، كما نفى أنه يسعى إلى شراء ناد مصري جديد، وذلك وسط خلافه مع إدارة النادي الأهلي المصري، الذي وصل إلى حد معركة كلامية بينه وبين عضو مجلس إدارة الأهلي محمد سراج الدين.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "مصر بلد قانون ... ومفيش أحسن من القانون"، دون أن يؤكد صراحة أنه قد يلجأ للقضاء في مواجهته مع مجلس إدارة الأهلي أو عضو مجلس إدارته.

وتعليقا على خبر شاركه كابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن، عبر حسابه على فيسبوك" عن أن تركي آل الشيخ قرر شراء ناد مصري بعد خلافه مع الأهلي، قال تركي آل الشيخ إنه "لا صحة لهذا الموضوع أبداً".

والسبت الماضي، انتقد تركي آل الشيخ إدارة الأهلي، قائلا إن "حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم غلط وأنتم الصح؟!"، مضيفا: "الظلم ظلمات يوم القيامة... عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفاية... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو!".

وفي اليوم نفسه، دخل تركي آل الشيخ في سجال بألفاظ حادة مع عضو مجلس إدارة الأهلي محمد سراج الدين، وذلك بعد تعليق آخر من تركي آل الشيخ عن إدارة الأهلي الجمعة، إذ قال عبر حسابه على فيسبوك: "إذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه... الحمدالله عندي نادي في أوروبا! والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!".

وكانت الأزمة قد اشتعلت مجددا بين الأهلي وآل الشيخ، بعد التصالح الذي توصل له الطرفان مطلع العام الجاري والذي أسفر عن سحب الدعاوى القضائية المقدمة من آل الشيخ بحق بعض الشخصيات في النادي.