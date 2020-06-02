دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ضوء الأزمة التي اشتعلت مجددا في الأيام الماضية بين النادي الأهلي المصري ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أعلن الأول عن اتخاذ قرارات عدة كان من ضمنها رفع اسم الثاني من قائمة الرؤساء الشرفيين للنادي.

وكشف الأهلي ما نوقش في اجتماع مجلس إدارته الذي عُقد الثلاثاء، وأوضح أنه التزم أعلى درجات ضبط النفس إزاء تصريحات آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الثاني أخرجها عن "إطارها الصحيح" بالتصريح أو بالتلميح، ولفت النادي إلى أن قرار التزام ضبط النفس جاء من قناعته بدور النادي في تعزيز العلاقات بين مصر والسعودية.

وأضاف النادي قائلا: "التجاوزات والاتهامات المتكررة من جانب آل الشيخ، التي قابلها المجلس بالصمت كثيرا بحكم موقعه المسؤول، دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ العديد من الإجراءات حفاظا على قيمة النادي ومكانته وكشفا للاتهامات الباطلة".

وأشار الأهلي إلى أنه تقدم لوزير الشباب والرياضة بطلب إيفاد لجنة وزارية للتفتيش المالي والإداري إلى النادي للتحقق من سلامة الموقف القانوني للنادي بما يخص الدعم المالي الذي قدمه المسؤول السعودي خلال السنوات الماضية، وذلك عام 2018، في الوقت الذي قدم فيه آل الشيخ بلاغا جديدا للنائب العام ووجه اتهامات لمجلس الإدارة تنال من ذمته المالية.

وأشار النادي قائلا إن نيابة الأموال العامة حققت في الادعاءات وتأكدت من سلامة الإجراءات المالية والإدارية والمحاسبية الخاصة بالتبرعات وأن الهدايا التي قدمها آل الشيخ أودعت في خزينة النادي، وبناء على ذلك قرر النائب العام حفظ التحقيقات وتبرئة الأهلي من جرائم الاعتداء على المال العام، وفقا للبيان.

وأشار بيان الفريق المصري إلى أن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية لم يُقدر حقيقة أن ليس باستطاعة إدارة الأهلي المساس بالثوابت أو التنازل عن "الآلية الشرعية لاتخاذ القرار"، ما أسفر عن تقديم الثاني استقالته لكن النادي لم ينظر في هذه الاستقالة احتراما للشخصيات المسؤولة التي توسطت لحل الخلاف في ذلك الحين، قبل أن يعود ويفتح النادي صفحة جديدة مع آل الشيخ بطلب من الثاني، لكنه أشار إلى أن ما جرى مؤخرا "فاض معه الكيل"، وفقا لإدارة فريق القلعة الحمراء.

وأعلن النادي أنه قرر بناء على ما سبق "رفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي"، و"مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة"، وفقا للبيان.

وبعد السجال الأخير والهجوم المتبادل بين آل الشيخ وعضو مجلس إدارة الأهلي، محمد سراج الدين، قرر النادي الأهلي قبول اعتذار الأخير على تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه اللوم والإنذار له.

وبما يخص لاعب الفريق المعتزل، حسام عاشور، قرر الأهلي اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للطرة بإلغاء توصيات منح الأول استثناءات، وتوجيه الشكر له على ما قدمه للنادي، حسبما ذكر.

بالمقابل، رد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية على بيان الأهلي قائلا: "أخيراً الاستقالة أتقبلت ... والكورة الان في ملعب معالي وزير الرياضة ل أرجاع كل شيء ويانحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك ... ياليت كانو كاتبين كل حاجه بالأسماء"، على حد تعبيره.