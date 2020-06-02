مرتضى منصور ردا على بيان النادي الأهلي المصري: "تحرش رياضي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، على بيان النادي الأهلي المصري، الذي تطرق إل دعمه لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، معتبرا الأمر "تحرشا رياضيا".

ونشر منصور تدوينة عبر صحفته الرسمية على موقع فيسبوك قال فيها: "بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة وتشكل تحرش رياضي غير مقبول فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق".

وختم رئيس نادي الزمالك المصري رده على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي قائلا: "إن عدتم عدنا"، على حد تعبيره.

بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة وتشكل تحرش رياضى غير مقبول فإن... Posted by Mortada Mansour on Tuesday, June 2, 2020

وكان قد تطرق البيان إلى دعم رئيس الزمالك لآل الشيخ، الذي رُفع اسمه من قائمة الرؤساء الشرفيين للنادي الأهلي، وأشار البيان إلى أن منصور تقدم ببلاغات ضد الأهلي تضامنا مع المسؤول السعودي وكرر اتهاماته نفسها.