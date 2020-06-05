دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري السابق، تراجعه عن قراره باعتزال لعب كرة القدم.

وقال عاشور، في فيديو قصير نشره عبر حسابه في انستغرام: "قررت أكمل كورة، عندي عرضين، واحد من السعودية والآخر من البرتغال".

ووجه عاشور شكره إلى إلى رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قائلا: "أشكر المستشار تركي الشيخ على كل ما فعله لي، الرجل وعد ووفي بكلمته.. وأنا لا تربيتي ولا أخلاقي لما أحد يعملي خدمة ولا جميلة مطلعش أقوله شكرًا".

وأثار الفيديو الأخير لعاشور حالة من الغضب والاستياء لدى جماهير الأهلي.

تراجع عاشور (34 عامًا) عن قراره باعتزال اللعب جاء بعد تطور الخلاف مع الأهلي، وسحب النادي عرضه له بإقامة مباراة اعتزال يحصل على عوائدها، بجانب امتيازات أخرى.

ويلعب عاشور كلاعب خط وسط للنادي الأهلي منذ 17 عامًا، وجرى تصعيده للفريق الأول في 2003. وعاصر إحدى الفترات الذهبية التي حصد فيها النادي العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية والدولية.