دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الإعلامي المصري، خالد أبوبكر، على الأزمة بين رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودي، تركي آل الشيخ، والنادي الأهلي المصري، قائلا إن على الأخير إعادة أكثر من نصف مليار جنيه إلى المسؤول السعودي.

مكالمة مرتضي منصور التاريخية عن تركي آل الشيخ و محمود الخطيب ولقب نادي القرن وبيان الاهلي Posted by Mortada Mansour on Tuesday, June 2, 2020

جاء ذلك في تدوينة لأبوبكر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام: " للتاريخ وللحق.. الخطيب هيرجع أكثر من نصف مليار جنيه من خزينة الأهلي لأنه ومجلس إدارته لم يحسنوا إدارة الموقف.. ولم يكونوا على قلب رجل واحد بعد مهاترات لا تليق باسم النادي وتاريخه".

من جهته عدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، في مداخلة هاتفية على قناة النادي جوانبا من الأموال التي يتوجب على نادي الأهلي إعادتها إلى تركي آل الشيخ منها مبلغ مليوني دولار حولوا إلى مجلة نادي الأهلي على حد تعبيره.

ويذكر أن النادي الأهلي أعلن في بيان، الثلاثاء، أنه قرر "رفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي"، و"مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة"، وفقا للبيان.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه تقدم لوزير الشباب والرياضة بطلب إيفاد لجنة وزارية للتفتيش المالي والإداري إلى النادي للتحقق من سلامة الموقف القانوني للنادي بما يخص الدعم المالي الذي قدمه المسؤول السعودي خلال السنوات الماضية، وذلك عام 2018، في الوقت الذي قدم فيه آل الشيخ بلاغا جديدا للنائب العام ووجه اتهامات لمجلس الإدارة تنال من ذمته المالية.