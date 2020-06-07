كونر مكريغور بطل فنون القتال المشتركة يعلن تقاعده

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن بطل الفنون القتالية المشتركة الأيرلندي، كونر مكريغور، تقاعده، الأحد، وذلك في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال ماكريغور في تغريدته: "قررت التقاعد من القتال، شكرا لكم على الذكريات الجميلة.. هذه صورة لي ولوالدتي في لاس فيغاس عقب فوزي بأحد الألقاب الدولية.."

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مكريغور تقاعده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق وأعلن عن ذلك في مارس/ اذار العام 2019 قبل أن يعود إلى الحلبة في وقت مبكر من العام الجاري، لينازل المقاتل الأمريكي، دونالد "كابوي" في نيفادا.

وقبل ذلك أيضا أعلن ماكريغور تقاعده في العام 2016. ويترك المقاتل الأيرلندي هذه الرياضة العالمية بترتيب الثامن على العالم العام 2020.