تركي آل الشيخ: لن أدخل في مهاترات.. هناك قضاء مصري عادل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أنه لن يدخل في "مهاترات" حول قضية الأموال التي قدمها إلى النادي الأهلي، مؤكدا على أن القضاء المصري "عادل".

لن أدخل في مهاترات ... خلاصت القول ... فيه قضاء مصري عادل ... يضع النقاط على الحروف ... وفي الأخر الباب ده اتقفل تماما... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Saturday, June 13, 2020

جاء ذلك في تدوينة لآل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "لن أدخل في مهاترات.. خلاصت القول.. فيه قضاء مصري عادل.. يضع النقاط على الحروف.. وفي الأخر الباب ده اتقفل تماما.. وفي انتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه".

ويذكر أن قضية الأموال التي قدمها آل الشيخ للنادي الأهلي كانت مثار جدل في الأوساط الرياضية والإعلامية بمصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سبق وعقّب الإعلامي، خالد أبوبكر، على الأزمة قائلا إن على النادي الأهلي إعادة أكثر من نصف مليار جنيه إلى المسؤول السعودي.

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، من جهته دخل على الخط في مداخلة هاتفية على قناة نادي الزمالك معددا جوانبا من الأموال التي يتوجب على الأهلي إعادتها إلى تركي آل الشيخ منها مبلغ مليوني دولار حولوا إلى مجلة نادي الأهلي على حد تعبيره.