الأهلي يشكو رئيس الزمالك من جديد.. ويطرح ٥ أسئلة على رئيس مجلس النواب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد النادي الأهلي المصري مطالبته لرئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، برفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وقال الأهلي، عبر موقعه الرسمي، إنه يجدد شكواه إلى "عبدالعال"، بسبب عدم رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وذلك حتى يمثل أمام جهات التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضده.

وخاطب الأهلي رئيس مجلس النواب، متسائلا عن "الإصرار غير المفهوم على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي يحتمي بها حتى لا يمثل أمام جهات التحقيق"، فضلا عن "السب والشتم والخوض في الأعراض الذي ينتهجه".

وطرح الأهلي 5 أسئلة موجهة إلى "عبدالعال" حول سبب ترك "رئيس الزمالك يعبث بسمعة الأسر والعائلات المصرية ويستهين بمؤسسات الدولة على الشاشات، وكيفية تشكيك منصور في نزاهة الجهات الرقابية في الدولة.

وطالب الأهلي بقرارات عاجلة تحمى "أفراد الشعب من عضو مجلس الشعب، الذي يتسلح بالحصانة ويسب ويشتم، دون رادع من أي جهة".