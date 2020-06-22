الأهلي يشكو رئيس الزمالك من جديد.. ويطرح ٥ أسئلة على رئيس مجلس النواب

الأهلي يشكو مرتضى منصور من جديد.. ويطرح ٥ أسئلة على رئيس مجلس النواب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد النادي الأهلي المصري مطالبته لرئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، برفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وقال الأهلي، عبر موقعه الرسمي، إنه يجدد شكواه إلى "عبدالعال"، بسبب عدم رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وذلك حتى يمثل أمام جهات التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضده.
وخاطب الأهلي رئيس مجلس النواب، متسائلا عن "الإصرار غير المفهوم على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي يحتمي بها حتى لا يمثل أمام جهات التحقيق"، فضلا عن "السب والشتم والخوض في الأعراض الذي ينتهجه".
وطرح الأهلي 5 أسئلة موجهة إلى "عبدالعال" حول سبب ترك "رئيس الزمالك يعبث بسمعة الأسر والعائلات المصرية ويستهين بمؤسسات الدولة على الشاشات، وكيفية تشكيك منصور في نزاهة الجهات الرقابية في الدولة.
وطالب الأهلي بقرارات عاجلة تحمى "أفراد الشعب من عضو مجلس الشعب، الذي يتسلح بالحصانة ويسب ويشتم، دون رادع من أي جهة".