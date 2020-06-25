ليفربول على بعد نقطتين من حسم الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من حسم بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليغ" لأول مرة منذ 30 عامًان وذلك بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل لاشيئ على فريق كريستال بالاس، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في الأنفيلد.

ويحتاج فريق ليفربول إلى نقطتين، للفوز بالدوري الذي غاب عن الأنفيلد منذ عام 1990، فيما يتابع عشاق الريدز مباراة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في النسختين الأخيرتين، مع تشيلسي، المقررة الخميس، والتي قد تحسم البطولة لصالح ليفربول إذا تعثر السيتي في المباراة الصعبة التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج.

وقد ينتظر ليفربول التتويج بالبطولة، في المباراة المقررة ما نشستر سيتي في الثاني من يوليو تموز المقبل.

تقدم ألكسندر أرنولد بالهدف الأول لليفربول من خلال ركلة حرة في الدقيقة 23، ثم ضاعف نجم المنتخب المصري محمد صلاح النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ثالث أهداف متصدر البريميرليغ، في فريق كريستال بالاس، جاءت عن طريق البرازيلي فابينيو، قبل أن يسجل السنغالي وأفضل لاعب في أفريقيا 2020 ساديو ماني، الهدف الرابع بتمريرة من المصري محمد صلاح.

وبفارق يصل إلى 23 نقطة عن أقرب منافسيه حامل لقب البطولة مانشستر سيتي، لايزال ليفربول في الصدارة بـ86 نقطة، فيما لا تزال هناك 7 جولات أخرى في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالهدف الذي أحرزه في شباك كريستال بالاس، يقترب النجم المصري محمد صلاح من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفًا متساويًا مع مهاجم فريق أرسنال بيير أوباميانغ، بينما يظل مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي في صدارة الترتيب بـ19 هدفًا.

وتوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، في أولى أعوام انضمامه لليفربول في 2017، والعام الماضي 2018 مناصفة مع ساديو ماني.