ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أهدى فريق نادي تشيلسي الإنجليزي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، إلى فريق ليفربول، وذلك بعد فوز البلوز على حامل اللقب في نسختيه السابقتين مانشستر سيتي، بهدفين لهدف واحد، مساء الخميس.

وبنتيجة مباراة تشيلسي والسيتي، يتوج ليفربول بالبطولة، حيث لم يتبق في بطولة الدوري الأغلى في العالم، مباريات تكفي للحاق مانشستر سيتي بالمتصدر ليفربول بفارق 23 نقطة، فيما لا تزال هناك 7 جولات أخرى في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يحتاج فريق ليفربول، حامل بطولة أوروبا للأندية أبطال الدوري في نسخته الأخيرة 2019، إلى نتيجة مباراته القادمة مع مانشستر سيتي المقررة في 2 يوليو تموز المقبل، حيث توقف رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة، بينما يبلغ رصيد ليفربول 86 نقطة.

وكانت آخر المرات التي فاز بها ليفربول ببطولة الدوري في عام 1990، فيما يأتي في المركز الثاني بين أندية الدوري الإنجليزي الأكثر حصدًا لبطولة الدوري بـ19 بطولة، خلف مانشستر يونايتد الذي فاز بـ20 بطولة للدوري.