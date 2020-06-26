دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر نجم نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، صورة وتعليقا عقب فوز ناديه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، مساء الخميس.

عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده.. https://t.co/uEuqfwQfOW

الصورة نشرها صلاح على صفحته بتويتر، وقال تعليقا عليها: "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده.."

3️⃣ years a Red for @MoSalah 🙌 #OnThisDay @LFC https://t.co/EfmPG201aQ

ويأتي تتويج صلاح بعد 3 أيام على احتفاء الدوري الإنجليزي بسنواته الثلاث بالنادي عبر نشر مقطع فيديو يحتوي على أبرز اللحظات في سجله الكروي.

ويذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي أهدى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى فريق ليفربول، وذلك بعد فوز البلوز على حامل اللقب في نسختيه السابقتين مانشستر سيتي، بهدفين لهدف واحد، مساء الخميس، وبنتيجة مباراة تشيلسي والسيتي، يتوج ليفربول بالبطولة، حيث لم يتبق في بطولة الدوري الأغلى في العالم، مباريات تكفي للحاق مانشستر سيتي بالمتصدر ليفربول بفارق 23 نقطة، فيما لا تزال هناك 7 جولات أخرى في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.