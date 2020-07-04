دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ظل الأنباء التي تحدثت عن رغبة النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالرحيل عن صفوف فريقه، سئل مدرب النادي، كيكي سيتيتن، السبت، حول هذه القضية وأكد أن ليو لم يتحدث معه بشأن هذه القضية.

وقال سيتين عند سؤاله في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام فياريال: "لن أشارك في إطلاق الشائعات حول هذا الأمر لأنني لم أسمعه يتحدث عن ذلك وهذه ليست مهمتي".

وأضاف المدرب الإسباني قائلا: "أراه بوضع جيد، الأمور الأخرى مجرد شائعات لن أخوض فيها، هذا عملكم أنتم، الصحافة، أراه يتدرب بشكل جيد، ولا شيء أكثر من ذلك".

وكانت قد تداولت صحف إسبانية عدة أنباء عن رغبة ميسي بالرحيل عن الفريق الكتالوني وذلك في أعقاب التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع أتلتيكو مدريد الثلاثاء الماضي، وخسارة برشلونة جزءا كبيرا من فرصه للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وقدم الفريق الكتالوني أداء مخيبا منذ العودة من التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، إذ تعادل في ثلاث مباريات وحقق الانتصار في مثلهم، ليخسر صدارة الليغا لصالح ريال مدريد الذي يبتعد بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر.