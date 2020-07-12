دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدم رئيس النادي الأهلي المصري ببلاغ ضد نظيره، رئيس الزمالك، مرتضى منصور، الأحد، متهما إياه بالإساءة لرموز مصر وشعبها بعد نسب فيديو مسرب للأخير.

وجاء في بيان نشره الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أن الخطيب تقدم ببلاغ ضد منصور، وقال الأول إنه "فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها"، حسب البيان.

وأضاف الأهلي أن العبارات التي ذكرها رئيس الزمالك تسيء لعائلة الخطيب ولأسرته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقيادتها ومؤسساتها والشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون مصري.

ولفت البيان إلى أن العبارات التي صدرت عن رئيس الزمالك "من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وتطرق البيان إلى جملة قالها منصور بالعامية: "البلد دي ما فيهاش راجل"، حسب بيان الأهلي.

وأشار الأهلي إلا أنه ورغم تمتع منصور بالحصانة النيابية إلا أن هذه القضية لا يجب أن تمر دون محاسبة على ما وصفها النادي بـ"جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات".

وأضاف النادي في بيانه: "أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، وهو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنف المجتمعي والفتنة بين الجماهير"، على حد تعبيره.

🚨الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهانة رئيس الزمالك للبلد ومؤسساتها ومائة مليون مصري. https://t.co/wemov2bOst

ولفت الخطيب إلى أنه لم يعد مقبولا اعتبار الشكاوى التي يقدمها الأهلي بحق منصور "كيدية"، منوها إلى أن الإساءة هذه المرة طالت الشعب المصري عامة، مطالبا باتخاذ الإجراءات المناسبة على وجه السرعة وفسح المجال له لتقديم الأدلة في هذه القضية.