دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت موسوعة ويكيبديا إنها أوقفت "تخريبات كثيفة" حدثت مؤخرًا في الصفحة الخاصة بتاريخ نادي الزمالك المصري، وحظرت إجراء تعديلات عليها بشكل مؤقت.

إعلان ويكيبديا جاء في تغريدة عبر حسابها في تويتر، الأحد. وكتبت الموسوعة: "استرجعنا جميع التخريب الذي حصل في المقالة، وقمنا بحمايتها لفترةٍ محددةٍ لتجنب أي تخريبٍ فيها".

وفي حين لم تتضح طبيعة التغييرات الطارئة، قالت وسائل إعلام مصرية إن بعض الأشخاص أعادوا تحرير صفحة الزمالك في "ويكيبديا"، وأضافوا إليه لقب "نادي القرن الحقيقي".

وتعد يكيبديا موسوعة رقمية، حرة المحتوى، أي يمكن لأي مُستخدم للإنترنت إجراء تعديلات على صفحاتها.

تشهدُ مقالة «نادي الزمالك» تخريبات كثيفة مؤخرًا، لذلك استرجعنا جميع التخريب الذي حصل في المقالة، وقمنا بحمايتها لفترةٍ محددةٍ لتجنب أي تخريبٍ فيها. (ستلاحظ رمز الحماية في أعلى يسار الصفحة) https://t.co/1CCJNbbt28

يأتي ذلك في غضون أزمة أثارها رئيس الزمالك مرتضى منصور، بعدما كشف "مفاجأته" الموعودة لجماهير النادي، وذلك بإعلانه تسجيله لقب "نادي القرن الحقيقي" لصالح الزمالك في سجلات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وهو ما نفاه مسؤولون بوزارة التموين المصرية، في تصريحات لصحف محلية، وأكدوا أن منصور تقدم بطلب فقط. بينما يٌعرف النادي الأهلي بأنه "نادي القرن".

ويوم الأحد، قدم رئيس الأهلي محمود الخطيب، بلاغًا ضد مرتضى منصور، اتهمه فيه بالإساءة لرموز مصر وشعبها بعد نسب فيديو مُسرب للأخير.

وفي بيان نشره الأهلي عبر صفحته الرسمية في تويتر، قال الخطيب إنه "فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها"، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن العبارات التي صدرت عن رئيس الزمالك، في الفيديو: "من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وتطرق البيان إلى جملة قالها منصور بالعامية: "البلد دي ما فيهاش راجل"، حسب بيان الأهلي.

بينما قدم رئيس نادي الزمالك بلاغًا للنائب العام ضد من وصفه بالضابط القطري "أبو سنيدة" وآخرين، بعد نشر فيديو نشره منصور بـ"المفبرك" له بهدف إثارة الفتنة بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته في فيسبوك، إن "أبو سنيدة" وآخرين نشروا "تسجيل صوتي مفبرك".