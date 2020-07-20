دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الإثنين، إلغاء جائزة "الكرة الذهبية" لهذا العام بسبب عدم توفر الظروف العادلة للمنافسة بين المرشحين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت المجلة بيانا عبر موقعها الرسمي أكدت فيه إلغاء جائزة هذا العام لأول مرة منذ تأسيسها عام 1956 بسبب ما وصفتها بـ"الظروف الاستثنائية".

وأشارت "فرانس فوتبول" إلى أن سبب إلغاء الجائزة لهذا لعام يعود إلى عدم توفر "الظروف العادلة" للمنافسة بين اللاعبين المرشحين لتحقيقها.

وكان قد ألقى فيروس كورونا بظلاله على كرة القدم في أوروبا وأجبر الاتحادات وروابط المحترفين على إيقاف المسابقات المحلية والقارية في مارس/أذار الماضي قبل أن تُستأنف بعض هذه البطولات في حين أُلغيت أخرى.

وقررت رابطة المحترفين الفرنسية إلغاء الموسم الحالي من الدوري المحلي وانطبق الأمر نفسه على الدوري الهولندي، في حين استكملت كل من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا مسابقاتها المحلية ابتداء من يونيو/حزيران الماضي.

وكان اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوز أول لاعب يُحقق هذه الجائزة عام 1956 في حين فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنسخة الجائزة لعام 2019، ويحمل ميسي الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بها بـ6 مرات.