دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يوم تاريخي في ملعب "أنفيلد"، لأول مرة يرفع لاعب يرتدي قميص ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الجديدة، واللقب الذي لم يحققه "الريدز" في نسخته القديمة منذ 30 عاما.

واستضاف الفريق الأحمر، تشيلسي، على ملعب الأنفيلد، مساء الأربعاء، في المباراة التي فاز فيها أبطال الدوري بـ5 أهداف مقابل 3.

ويتابع عشاق ليفربول في جميع أنحاء العالم، اللحظة التي يحمل فيها قائد الفريق جوردان هندرسون، درع البطولة في نسخته الجديدة، لأول مرة في تاريخ "الريدز".

ورغم أن هذا اللقب هو الأول لليفربول بالنسخة الجديدة، إلا أن "الريدز" تربعوا على عرش إنجلترا في 18 مرة عبر تاريخهم العريق والمليء بالإنجازات.

ليلة اليوم تاريخية بالنسبة لعشاق كرة القدم في الدول العربية أيضا، وفي مصر على وجه التحديد، إذ سيلتقط محمد صلاح صورة وهو يحمل الكأس المزين بالتاج ليكون أول لاعب عربي ومصري يُحقق هذا الإنجاز التاريخي.

وكسر مشجعو "الريدز" قواعد التباعد الاجتماعي في محيط ملعب "أنفيلد" للاحتفال بفريقهم، قبل وخلال مباراة الفريق مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، مما قد يُنذر بتزايد بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد هذه المناسبة.