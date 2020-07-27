دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تحب لعبة الغولف وتاريخها، فستجعلك قائمة الملاعب التالية تشعر بأنك لاعباً محترفاً! وبالطبع لن يتفاجأ لاعبو الغولف بوجود اسكتلندا ضمن القائمة، لكن هناك ملاعب أخرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضاً.

وفيما يلي، تعكس القائمة التالية 10 ملاعب، بحسب الترتيب الأبجدي، التي يمكن أن يمارس فيها لاعب الغولف العادي رياضته المفضلة:

منتجع "Kiawah Island" للغولف في كارولينا الجنوبية

يعد من أصعب ملاعب الغولف، التي تقع بجانب المحيط، في العالم.

استضاف الملعب كأس "رايدر" للعام 1991، حيث خسر سيف باليستروس، ونيك فالدو، وبرنهارد لانغر وبقية الفريق الأوروبي بفارق ضئيل أمام فريق أمريكي ضم باين ستيوارت وراي فلويد.

ليس ذلك فحسب، وإنما كان أيضاً الموقع الذي فاز فيه روري ماكلروي ببطولة PGA، عام 2012.

نادي "St. Andrews Links" للغولف في اسكتلندا

يعرف بكونه موطناً للغولف وربما يعد أشهر ملعب في العالم. استضاف الملعب 28 بطولة مفتوحة، حيث شملت قائمة الفائزين بوبي جونز، وجاك نيكلوس، ونيك فالدو، وتيجر وودز.

ملعب "Carnoustie Golf Links" في اسكتلندا

يعد هذا الملعب الوحيد الذي فاز فيه بين هوجان بالبطولة المفتوحة الوحيدة التي لعبها على الإطلاق.

ملعب "Pebble Beach Golf Links" للغولف في كاليفورنيا

إذا كنت من محبي الإطلالات الخلابة، فربما عليك زيارة هذا الملعب، وهو مشهور بإطلالته على المحيط الهادئ، قبل فوات الأوان! وبدوره، قال جاك نيكلاوس: "إذا كان لدي جولة واحدة فقط ألعبها، سأختار أن تكون على شاطئ بيبل".

منتجع "Pinehurst Resort" للغولف في كارولينا الشمالية

يتألف المنتجع من 8 ملاعب للغولف، تم تصميم 4 منها على يد دونالد روس، بما في ذلك ملعب "No. 2"، الذي استضاف كأس "رايدر"، وبطولة "PGA"، واثنين من بطولات أمريكا المفتوحة.

نادي "Royal County Down" للغولف في أيرلندا الشمالية

لا يعد ملعباً ساحراً فحسب، وإنما تم التصويت على كونه من بين الأفضل في العالم، بحسب مجلة "Golf Digest"، وهي الأكثر مبيعاً، حيث احتل المركز الرابع في قائمة تجمع أجمل 100 ملعب غولف بالعالم.

نادي "Royal Lytham & St Annes" للغولف في إنجلترا

استضاف الملعب 11 بطولة مفتوحة، والعديد منها ستعود بك في التاريخ! وفي عام 1926، أقيمت البطولة الأولى على أرض "Lytham"، حيث فاز بها بوبي جونز.

وفاز سيف باليستروس باثنين من مبارياته الافتتاحية بـ"Lytham"، في العامين 1979 و1988، وهو أول فوز كبير له. ليس ذلك فحسب، وإنما أقيمت أيضاً بطولة السيدات البريطانية أربع مرات، وكانت أنيكا سورينستام وكاتريونا ماثيو من بين الفائزات.

نادي "Royal Porthcawl" للغولف في ويلز

رغم أنه لم يستضيف بطولات كبرى، إلا أن تايغر وودز قد مارس الغولف مع الفريق الأمريكي، خلال كأس "ووكر"، عام 1995.

ويعد الملعب رائعاً بسبب الرؤية الواضحة للبحر من كل حفرة، حيث احتل المرتبة 44 في قائمة "Golf Digest" لأفضل 100 ملعب في العالم.

نادي "Royal St. George" للغولف في إنجلترا

احتل "Royal St. George" المرتبة 66، في قائمة "Golf Digest"، التي تعكس أفضل 100 ملعب غولف في العالم.

ويذكر أن الملعب قد استضاف بطولة للهواة 13 مرة، وكأس "ووكر" في العامين 1930 و1967، وبطولة "PGA" البريطانية في عام 1975، التي فاز بها أرنولد بالمر.

نادي "Royal Troon" للغولف في اسكتلندا

يعد "Royal Troon" من الملاعب الأخرى التي يحتفي تاريخها بقائمة كبيرة من الفائزين بين بطولاتها الثمانية المفتوحة، بما في ذلك بوبي لوك، وأرنولد بالمر، وتوم ويسكوبف، وتوم واتسون.