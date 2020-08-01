بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سباق هدافي الدوري الإيطالي للموسم الحالي، لصالح نظيره مهاجم لاتسيو، شيرو إيموبيلي، وذلك بعد عدم ضمه لمباراة فريقه الأخيرة خلال الموسم الحالي، أمام روما، السبت.

وبعد أن أصبح الفارق 4 أهداف بين رونالدو وإيموبيلي، قرر المدرب الإيطالي لليوفي، ماوريسيو ساري، إراحة لاعبه البرتغالي ليكون جاهزا لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا في 7 أغسطس/آب الجاري.

وسجل رونالدو 31 هدفا في الدوري خلال الموسم الحالي، في حين وضع مهاجم لاتسيو بصمته على 35 هدفا لصالح فريقه الذي كان قريبا من التتويج باللقب لولا العثرات المتتالية بعد العودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وسيتوج إيموبيلي كهداف للدوري الإيطالي للمرة الثالثة، كما سيحصد جائزة الحذاء الذهبي على مستوى أوروبا للمرة الأول خلال مسيرته الاحترافية.

ولم يقدم النجم البرتغالي أفضل مستوياته مع يوفنتوس بعد العودة من التوقف، إذ تراجع مستوى الفريق بشكل عام ونزف 13 نقطة من ثلاث هزائم وتعادلين وكاد ليخسر لقب الدوري لولا تعثر منافسيه المباشرين، لاتسيو وإنتر ميلان وأتلانتا.