دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – روى الحارس الأرجنتيني لنادي أرسنال، إيميليانو مارتينيز، اللحظات المؤثرة التي تبعت تتويجه مع فريقه باللقب الأول له في إنجلترا، حين فاز "الغانرز" بلقب كاس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي السبت.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلا عن "Arsenal Digital": "لم أقدر على التحدث بعد نهاية اللقاء كنت متأثرا جدا، الجميع يقول: عندما تعمل بجد تحصل على ما تستحق".

وأضاف الحارس الأرجنتيني للنادي اللندني قائلا: "لم يرد والدي التحدث قبل نهائي الكأس لأنه كان متوترا للغاية، لكنني أراهن على أنهم كانوا يبكون جميعا في الأرجنتين"، في إشارة إلى عائلته.

وكان قد تحصل مارتينيز على فرصة للعب كأساسي لفريق أرسنال بعد إصابة الحارس الألماني بيرند لينو في مباراة برايتون في 20 يونيو/حزيران، والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتألق الحارس الأرجنتيني منذ منحه الفرصة للعب كأساسي إذ ساهم بفوز فريقه في مباريات عدة أبرزها لقاءي ليفربول وولفرهامبتون في الدوري ومواجهتي مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان قد حقق أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه ليوسع الفارق بينه وبين أٌرب ملاحقيه مانشستر يونايتد إلى لقبين ويحافظ على رقمه كأكثر فريق إنجليزي تحقيقا لهذا اللقب.