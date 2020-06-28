دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فجر الأحد، التنازل عن جميع القضايا التي رفعها ضد النادي الأهلي المصري وإدارته.

وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي ... وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Saturday, June 27, 2020

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وقال فيها: "وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي.. وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة.. غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي اساء لي لوجه الله تعالى.."

وأضاف: "أطلب من الجميع اقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر.. وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من اخبار غير صحيحة.. هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح.. وختاماً أذكر الآية الكريمة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله).. حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اخوكم".

ويذكر أن قضية الأموال التي قدمها آل الشيخ للنادي الأهلي كانت مثار جدل في الأوساط الرياضية والإعلامية بمصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سبق وعقّب الإعلامي، خالد أبوبكر، على الأزمة قائلا إن على النادي الأهلي إعادة أكثر من نصف مليار جنيه إلى المسؤول السعودي.

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، من جهته دخل على الخط في مداخلة هاتفية سابقة على قناة نادي الزمالك معددا جوانبا من الأموال التي يتوجب على الأهلي إعادتها إلى تركي آل الشيخ منها مبلغ مليوني دولار حولوا إلى مجلة نادي الأهلي على حد تعبيره.