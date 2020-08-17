رسميًا.. برشلونة يقيل مديره الفني كيكي سيتين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن نادي برشلونة لكرة القدم عن إقالة مديره الفني كيكي سيتين، بعدما قاد الفريق لمدة سبعة أشهر فقط، منذ تعيينه في المنصب في يناير كانون الثاني.

وعانى برشلونة أسوأ هزيمة للنادي يوم الجمعة الماضي، حيث خسر 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان النادي، يوم الإثنين، أن "مجلس الإدارة قرر أن كيكي سيتين لن يكون مدربًا للفريق الأول بعد الآن. هذه هي الأولى في سلسلة من القرارات التي تحدد إعادة هيكلة واسعة للفريق الأول".

وأضاف: "هذه التغييرات ستكون بالتوافق مع السكرتير الفني الحالي، وسيتم الإعلان عنه في الأيام المقبل".