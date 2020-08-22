(CNN)-- ربما يكون في المراحل الأولى من مسيرته في القفز بالزانة، لكن أرماند "موندو" دوبلانتيس قد صعد بالفعل إلى قمة رياضته.

حطم السويدي رقمه القياسي العالمي في فبراير شباط، حيث قفز لأول مرة 6.17 مترًا في بولندا قبل أن يتخطى 6.18 مترًا في اسكتلندا في نهاية الأسبوع التالي.

كان ذلك بعد ثلاثة أشهر من عيد ميلاده العشرين قبل أن يقفز في الأولمبياد لأول مرة.

أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعليق تطلعاته الأولمبية في الوقت الحالي، حيث جاء التأجيل بعد فترة وجيزة من عناوين الأخبار التي بشرته بصفته يوسين بولت التالي.

لكن بالنسبة إلى دوبلانتيس، الذي بدأ القفز بالزانة في سن الثالثة في الفناء الخلفي لوالديه في لويزيانا، فإن كتابة اسمه في كتب الأرقام القياسية للرياضة كان دائمًا هو الحلم.

قال لـ CNN Sport: "عندما بدأت القفز بالزانة لأول مرة، كانت لدي تطلعات كبيرة. أردت أن أكون الأفضل على الإطلاق وأردت دائمًا تحطيم الرقم القياسي العالمي".

"كنت أعتقد دائمًا أنني قادر على ذلك أيضًا. كنت واثقًا جدًا من قدراتي، لكنني لم أكن متأكدًا من أن ذلك سيحدث في أقرب وقت ممكن... يصعب تصديق أنني أحيانًا صاحب الرقم القياسي العالمي".

رد فعله تجاه أول رقم قياسي عالمي - رفرفة أطرافه، وملامح وجهه في حالة عدم تصديق وانتشاء وهو يصعد إلى المدرجات لاحتضان والدته - دليل على أن دوبلانتس لم يتوقع مثل هذا النجاح في هذه المرحلة من حياته المهنية.

كانت الاحتفالات أكثر تأكيدًا في المرة الثانية في غلاسكو - أيدي مدسوسة تحت الإبط على غرار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي - ولكن حتى الآن لم تغرق بعد كلمات موندو دوبلانتيس، صاحب الرقم القياسي العالمي.

"لا أشعر أنه ما زال حقيقيًا أنه أنا في الواقع. لكنه كذلك، ويجب أن أعتاد عليه. إنه رائع - لا يمكنني الشكوى".

ربما لم يكن الصيف قد انتهى بالطريقة التي توقعها دوبلانتيس، لكنه عاد مؤخرًا إلى المنافسة في أوروبا.

واحتفل دوبلانتيس في نهائي القفز بالزانة رجال في بطولة العالم لألعاب القوى العام الماضي في الدوحة، حيث فاز بالميدالية الفضية.

ومن غير المحتمل أن يكون الرقم القياسي العالمي الآخر هو الأولوية العاجلة بالنسبة له، لكنه لا يزال واثقًا من أنه يمكن أن يرتقي إلى مستوى أعلى في المستقبل.

يقول دوبلانتيس، الذي اختار تمثيل السويد، موطن والدته الأصلي: "من الصعب أن أضع رقمًا أن أضع غطاءً على نفسي... أحاول ألا أقصر نفسي على ما يمكنني فعله. لن أقول هذا لأنني قد أكون قادرًا على القفز أعلى، أو هذا لأنني قد لا أكون قادرًا على القفز عاليًا".

ومع إغلاق منشآت التدريب وسط تفشي فيروس كورونا، عاد دوبلانتيس إلى منزل عائلته في لويزيانا للتدريب على المدرج والحفرة التي كان يقضي فيها ساعات عندما كان طفلاً.

تنافس دوبلانتيس ضد لافيلني الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية لعام 2012 وبطل العالم مرتين سام كندريكس في "Ultimate Garden Clash" أثناء الإغلاق، وهي مسابقة أقيمت في الساحات الخلفية لثلاثة من أفضل من يقفز بالزانة في العالم، وبُثت مباشرة من قبل موقع World Athletics.

وينسب دوبلانتيس الكثير من نجاحه الحالي إلى الوصول إلى القفز بالزانة منذ سن مبكرة. في حين أن العديد من الرياضيين لا يمارسون الرياضة حتى المدرسة الثانوية، فقد أمضى بالفعل سنوات في صقل أسلوبه.

يقول: "كان كل شيء بالنسبة لي".

"كان لدي بداية كبيرة حقًا، بدون الإعداد الكامل في الفناء الخلفي لمنزلي، من يعرف أين سأكون اليوم؟"

في حين أن معظم الأطفال في حيه كانوا يطلقون الحلقات أو يركلون كرات القدم، يقول دوبلانتيس إن القفز بالزانة كان دائمًا "الشيء الطبيعي" بالنسبة له في أوقات فراغه.

ويتابع قائلاً: "لقد كان ملعبي الصغير، ذلك الفناء الخلفي".

"لقد تعرفت عليه بطريقة ممتعة. اكتشفت ما أعجبني واكتشفت كيفية الاستمتاع به كثيرًا".

"أعتقد أن هذا هو سبب شغفي بالحدث الذي أقوم به الآن. لقد اكتشفت دائمًا كيفية الحصول على الكثير من المرح".