الشرطة الفرنسية تعتقل 148 شخصًا في المواجهات مع مشجعي باريس سان جيرمان

باريس، فرنسا (CNN)-- قالت الشرطة الفرنسية في وقت مبكر من صباح الاثنين، إنها اعتقلت 148 شخصًا بعد اشتباك مشجعين لكرة القدم مع شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في الشانزليزيه، في أعقاب خسارة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، مساء الأحد.

وأوضحت شرطة باريس، الاثنين، أن المعتقلين متهمين بإحداث أضرار مادية وممارسة العنف وإلقاء مقذوفات، مضيفة أن أكثر من 400 شخص صدرت في حقهم عقوبات لعدم ارتداء الأقنعة الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

وتُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، رجال شرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب يطلقون الغاز المسيل للدموع لتفريق مشجعي باريس سان جيرمان، بينما تُظهر مقاطع فيديو أخرى سيارة تحترق وأنصار الفريق يلقون الألعاب النارية على الشرطة.

واشتبك المشجعون مع الشرطة خارج ملعب بارك دي برينس في باريس بعد خسارة الفريق.

وشكر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، مساء الأحد، الشرطة، على احتجاز "الجماعات العنيفة" و"مثيري الشغب" في باريس.

واندلعت أعمال شغب في وسط باريس، في أعقاب المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، الذي تأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النادي.