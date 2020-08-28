تشيلسي يعلن تعاقده الرسمي مع البرازيلي تياغو سيلفا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، تعاقده رسميًا مع المدافع البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تياغو سيلفا، وفقًا لما أعلنه النادي في موقعه الرسمي على الإنترنت.

ووقّع سيلفا البالغ من العمر 35 عاماً، على عقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

وعبر سيلفا، حسبما نقل موقع النادي الإنجليزي، عن سعادته بالانضمام إلى تشيلسي، مؤكدًا أنه سيحارب من أجل حصد الألقاب مع الفريق الذي يدربه فرانك لامبارد.

وأعربت المديرة العامة للنادي مارينا غرانوفسكايا، عن سعادتها للتعاقد مع لاعب من طراز عالمي مثل تياغو سيلفا، "بعد مشاركته في أعلى المستويات منذ عدة سنوات، لا شك لدينا بأن خبرته ونوعيته ستكملان المواهب المتواجدة لدينا هنا".

ويستعد تشيلسي الإنجليزي إلى الموسم الجديد الذي يبدأ الشهر المقبل، بكتيبة من اللاعبين الجدد، كان آخرهم تياغو سيلفا، بالإضافة إلى المهاجم الألماني تيمو فيرنر، والمغربي حكيم زياش، والظهير بنجامين تشيلويل.