مصدر لـCNN: برشلونة أبلغ والد ميسي برغبة النادي في تمديد عقد اللاعب

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قال مصدر مطلع على الاجتماع بين والد ووكيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خورخي ميسي، مع إدارة نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، إن النادي الكتالوني أبلغ والد ميسي برغبته في تمديد عقد اللاعب لموسمين بعد انتهاء العقد الحالي المقرر في يونيو حزيران 2021.

واستمر اجتماع والد ووكيل ليونيل ميسي، برفقة شقيق اللاعب وأحد المحامين، بإدارة الفريق الكتالوني، الأربعاء، 90 دقيقة، وأكد مصدر مطلع لـCNN، أن رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو، وعضو مجلس الإدارة خافيير بورداس، أعربا عن رغبة النادي في تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، على الرغم من التقارير التي تؤكد رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.

وأوضح المصدر أن "اللقاء لم يكن مكثفًا أو ممتعًا"، "النادي لا ينوي إنهاء عقد ميسي".

ووفقًا لتقارير متعددة، يعتقد ميسي أن بندًا في عقده، يسمح له بمغادرة برشلونة مجانًا هذا الصيف، فيما تستند إدارة النادي إلى انتهاء صلاحية هذا البند في 10 يونيو حزيران 2020، لكن ميسي وممثليه يعتقدون أنه لا يزال لديه الحق في تفعيله الآن بسبب تمديد الموسم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وتؤكد إدارة برشلونة أن قيمة كسر عقد ليو تبلغ 700 مليون يورو وهي سارية المفعول حسب عقده.

وتغيب نجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن فحوصات فيروس كورونا التي يجريها لاعبو برشلونة الأحد الماضي، استعدادا لبدء التحضيرات للموسم القادم، ما أكد حقيقة وحجم الخلاف الذي وقع بين "ليو" وإدارة الفريق.

وأكدت مصادر لـCNN أن "البرغوث" الأرجنتيني لم يجر الفحوصات المتعلقة بالفيروس، ما يعني أنه لن يُسمح له بالمشاركة في تدريبات الفريق استعدادا للموسم المقبل تحت الإدارة الفنية للمدرب الهولندي رونالدو كومان.

وأشارت المصادر إلى أن النجم الأرجنتيني كان اللاعب الوحيد الذي لم يحضر لإجراء الفحوصات بين لاعبي الفريق، في الوقت الذي ظهر فيه مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز وهو يدخل إلى مقر تدريبات الفريق لإجراء الفحوصات رغم أنه ليس ضمن حسابات كومان للموسم المقبل.

وكان قد صعق ميسي أعضاء مجلس إدارة برشلونة، الخميس، حين بعث برسالة يطلب فيها السماح له بالرحيل عن الفريق عبر البوروفاكس.

وأصدرت رابطة المحترفين الإسبانية بيانا، الأحد، أكدت فيه أنها لن تعترف بانتقال ميسي إلى أي فريق إلا عند دفع قيمة فسخ عقده مع الفريق الكتالوني، وهو ما يعتبر موقفا مؤيدا لإدارة الرئيس بارتوميو.

وجاء في البيان: "تماشيا مع القوانين المطبقة وبعد الإجراءات المتخذة في هذه القضية، لن تسير رابطة الليغا في عملية إلغاء التأشيرة الخاصة باللاعب من سجلات الاتحاد إذا لم تُدفع قيمة المبلغ المذكور".

واشتعلت الأزمة بين ميسي وإدارة بارتوميو بعد الهزيمة المذلة التي تلقها الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدف.