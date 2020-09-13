دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن نادي الهلال السعودي، السبت، تأكُد إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا، خلال تواجد الفريق في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح الهلال السعودي، عبر حسابه في تويتر، أن تأكُد إصابة لاعبيه جاء بعد إجراء مسحتين طبيتين، الأولى كانت فور وصولهم إلى الدوحة أمس الجمعة، والثانية في يوم السبت.

وأشار الهلال السعودي، المُتوج مؤخرًا ببطولة الدوري المحلي، إلى أن لاعبي الفريق المصابين هم: "سلمان الفرج، محمد البريك، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان، ومدير الكرة سعود كريري".

وكان الهلال السعودي يستعد للقاء نادي باختور الأوزبكي في قطر، مساء الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.