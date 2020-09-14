إصابة لاعب جديد في الهلال السعودي بفيروس كورونا.. والحالات ترتفع إلى 7

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت بعثة نادي الهلال السعودي، المتواجدة حاليًا في قطر، إن فحوصًا طبية أظهرت إصابة لاعبه نواف العابد بفيروس كورونا، ليصبح السابع بين عناصر الفريق منذ وصولهم الدوحة.

وأوضحت البعثة، عبر حساب النادي في تويتر، أن الفحوص التي أجرتها ظهر يوم الأحد أكدت إصابة العابد بالوباء، وأنه سيخضع للعزل الصحي، مع اتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وأشارت بعثة الهلال السعودي إلى أنها ستُجري فحصًا دوريًا مجدولا من خلال الاتحاد الآسيوي، الأربعاء المقبل، فيما سيخضع المصابون لفحوص طبية يومية.

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ويوم السبت، أعلن الهلال السعودي تأكُد إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا، وهم: "سلمان الفرج، محمد البريك، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان"، إضافة إلى مدير الكرة سعود كريري.

ومن المقرر أن يلعب الهلال السعودي مع نادي باختور الأوزبكي في قطر، مساء الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.