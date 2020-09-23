الاتحاد الآسيوي يعتبر الهلال السعودي مُنسحبًا من دوري الأبطال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN))-- اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، نادي الهلال السعودي منسحبًا من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بعد أن "أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض" مباراته مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

الاتحاد الآسيوي قال، في بين له، إنه استند إلى المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقرر الاتحاد الآسيوي "اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعبًا للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وفقا للمادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وهو ما يعني بالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى ما حددته تعليمات البطولة حول ضرورة تسجيل 35 لاعبًا في كل نادي "لكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعبًا، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعبًا مع الفريق إلى الدوحة".

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سمح بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لفيروس كورونا، لافتا أنه عمل مع الاتحاد القطري لكرة القدم لتسهيل وصول حارسي المرمى البديلين في أسرع وقت ممكن إلى الدوحة، إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين.

ولفت الاتحاد أنه ظل على تواصل مع الهلال السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم، على مدار البطولة، إلا أن "اللجنة الفرعية لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب، قررت أن التأجيل سيكون له تأثير سلبي كبير على البرنامج الحالي لمباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وتقرر عدم منح استثناء".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الهلال السعودي تلقيه رفضا على طلبه تأجيل مباراته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا الأربعاء، ليعلن قائمته التي ضمت 11 لاعبا فقط بينهم 3 حراس مرمى.

ويعيش الهلال ظرفا غير مسبوق إثر إصابة 15 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد ما دفعه للمطالبة بتأجيل لقاءاته في البطولة الآسيوية المقامة في الدوحة، وهو ما قابله الاتحاد الآسيوي بالرفض مرتين.