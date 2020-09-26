دبي، الإمارات العربية المنحدة (CNN) – أعلن الهلال السعودي تقديم مذكرة احتجاج للاتحاد الآسيوي وذلك بعد أن قرر الأخير اعتباره منسحبا من بطولة دوري أبطال آسيا لعدم قدرة الأول على توفير 13 لاعبا لمباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وقال الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الجمعة: "قدم نادي الهلال مذكرة احتجاجية قبل قليل لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

📄 قدم نادي #الهلال مذكرة احتجاجه قبل قليل لدى "الاتحاد الآسيوي" لكرة القدم.

وكان قد أعلن الاتحاد الآسيوي اعتبار الهلال منسحبا من دوري أبطال آسيا، الأربعاء، وذلك بعد أن فشل الفريق السعودي بتشكيل قائمة تضم 13 لاعبا.

وعانى الهلال من إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد أثناء وجود بعثة الفريق في العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة بدور المجموعات من البطولة الآسيوية.

وطالب الفريق السعودي الاتحاد الآسيوي بتأيجل مبارتيه أمام شهر خودرو الإيراني والت خاضها لاحقا وتعادل بها سلبيا، وأمام شباب الأهلي والتي أُلغيت لاعتباره منسحبا من البطولة، إلا أن الاتحاد الآسيوي رفض طلبي الهلال.