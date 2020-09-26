دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي على قرار الاتحاد باعتباره مُنسحبًا من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وقال الاتحاد، في بيان له، إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد قررت رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه "لن يقوم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر".

ويوم الأربعاء الماضي، قرر الاتحاد الآسيوي اعتبار الهلال السعودي منسحبًا من دوري الأبطال، بعد أن "أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض" مباراته مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وحينها، قال الاتحاد الآسيوي إنه استند إلى المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الاتحاد قرر "اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعبًا للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وفقا للمادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وهو ما يعني بالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16".

ويعيش الهلال ظرفا غير مسبوق إثر إصابة 15 من لاعبيه على الأقل بفيروس كورونا المستجد، ما دفعه للمطالبة بتأجيل لقاءاته في البطولة الآسيوية المقامة في الدوحة، وهو ما قابله الاتحاد الآسيوي بالرفض مرتين.