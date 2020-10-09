النصر السعودي يكشف خطواته القادمة للرد على قرار الاتحاد الآسيوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، اعتزامه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية في سويسرا، بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتجاج الفريق على ما حدث خلال مباراته أمام بيرسبوليس الإيراني بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال النصر السعودي، في بيان، إنه سوق يستكمل سعيه للحصول على حقوقه النظامية المكفولة باللوائح والأنظمة من خلال طلب حيثيات قرار الاتحاد الآسيوي، ثم الاستئناف عليه، ورفع الأمر إلى المحكمة الرياضية "عند الحاجة" لذلك.

وأشار النصر السعودي إلى أنه قدم احتجاجه إلى الاتحاد الآسيوي خلال الفترة الزمنية المحددة، مُعتبرًا أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد أرسلت منطوق قرارها لأسباب موضوعية و"ليس كما يزعم البعض لأسباب شكلية"، حسب البيان.

وكان نادي النصر قدم شكوى إلى الاتحاد الآسيوي يشكو فيه مشاركة عدد من لاعبي بيرسبوليس غير المؤهلين، وقال إن الفريق الإيراني خالف المدة المتاحة لتسجيلهم في البطولة.

بيان من مجلس إدارة نادي #النصر #معاك_يانصر https://t.co/KWkv3xsTqj

وشهد الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا خلافات بين الأندية السعودية والاتحاد الآسيوي، إذ كانت قد وقعت أزمة بين الهلال والاتحاد الآسيوي إثر إصابة 15 فردا من البعثة المشاركة بدوري الأبطال بفيروس كورونا.

وكان قد طلب الهلال تأجيل مباراتيه الأخيرتين بدور المجموعات، لكن الآسيوي قابل طلبيه بالرفض، ليعلن الأخير الفريق السعودي منسحبا من البطولة يعد أن فشل باستدعاء 13 لاعبا لمباراة شباب الأهلي دبي.