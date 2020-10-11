نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

كيف كان العالم عندما تُوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عام 1990؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لظهيري ليفربول الإنجليزي، ترينت أليكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون، يسخران فيه من زميلهما في الفريق، أليكس أوكسليد تشامبرلين، بسبب تقييمه في لعبة "FIFA 21".

ويفتح "تاشمبو"، كما يحلو لجماهير ليفربول تسميته، علبة فيها لوحة تظهر تقييمه في النسخة الجديدة من اللعبة الإلكترونية الأشهر في عالم كرة القدم.

ويكتشف تشامبرلين أن تقييمه في اللعبة 79، ما يعني أنه أقل لاعبي ليفربول (من غير الشباب) تقييما، ما أسفر عن موجة ضحك هيستيرية من جانب أرنولد وروبيرتسون اللذان سخرا من زميلهما.

Absolutely brutal assessment from Trent and Robbo on Oxlade-Chamberlain’s new #FIFA21 rating 😂😂😂😂😂 https://t.co/haCEbbJwi4

ويأتي نزول تقييم تشامبرلين بسبب وضعه من جانب المدرب الألماني يورغن كلوب على دكة البدلاء خلال الموسم الماضي والاستفادة منه كبديل في منتصف الملعب.

يذكر أن "الريدز" كانوا تلقوا هزيمة موجعة الأسبوع المنصرم على يد أستون فيلا بسباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يذهب اللاعبون لخوض مباريات مع منتخات بلادهم.