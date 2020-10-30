دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للاعب الإسرائيلي المسلم في نادي النصر الإماراتي، ضياء سبع، بعد تسجيله أول أهدافه مع النادي عقب انتقاله.

اللاعب الإسرائيلي المسلم ضياء سبع يسجد شاكرا الله بعد تسجيله أول أهداف لفريقه النصر الإماراتي. أول هدف إسرائيلي في دوري الخليج 🇮🇱🇦🇪 @ALNasrSC https://t.co/nzeqK9k9gO

وأعادت صفحه إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر فيديو وصور لنادي النصر والتي تظهر اللاعب الإسرائيلي، ضياء سبع، يسجد بعد تسجيله الهدف خلال المباراة أمام نادي الوصل.

أول هدف إسرائيلي في دوري الخليج.. ألف مبروك للاعب الإسرائيلي ضياء سبع الذي سجل الآن هدفا لفريقه النصر في مرمى الوصل #الوصل_النصر https://t.co/FT5iy1X2Oz

وكان نادي النصر الإماراتي، مقره دبي، قد رحب بأول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي، ضياء سبع، موضحا أنه تعاقد مع اللاعب لأسباب فنية بحتة ولا "اعتبارات أخرى" لهذه الصفقة.

📸| ضياء سبع بعد تسجيله أول أهدافه مع العميد 💙 #الوصل_النصر https://t.co/orYDTTMca4

ونشر النصر، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بيانا مرحبا بسبع قال فيه: "شركة النصر كرة القدم إذ تتمنى التوفيق للاعب ضياء سبع في مهمته الجديدة وأن يظهر بالمستوى المأمول منه، وتود أن تؤكد للشارع الرياضي بشكل عام وجماهير النصر بشكل خاص بأن استقطاب اللاعب جاء من منظور فني بحت وتم اختياره نظراً لما يتمتع به من مواهب عديدة وقدرات فنية وفردية ستشكل إضافة قوية لصفوف العميد، وأيضا انطلاقاً من حرصها على استقطاب المواهب الرياضية من شتى ارجاء العالم دون النظر لأي اعتبارات أخرى وذلك لإثراء المسابقات المحلية وتعزيز المنافسة بين الأندية بما يعود بالفائدة على كرة القدم الإماراتية، خاصة وأن القلعة الزرقاء كانت ومازالت بمثابة محطة مهمة لنجوم الكرة العالمية"، على حد تعبيره.