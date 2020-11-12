دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل التغييرات والتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، سواء من الناحية الترفيهية أو الرياضية، تستضيف البلاد اليوم أول بطولة نسائية للغولف في تاريخ المملكة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلنت "جولف السعودية" عن إقامة أول بطولة نسائية دولية للغولف في السعودية، على ملعب "رويال غرينز" للجولف والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تقع بالقرب من مدينة جدة، خلال الفترة من 12-15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتشارك في البطولة 108 لاعبات غولف محترفات، يتنافسن على 72 حفرة، على مدار أربعة أيام.

وقال النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، نبيل الجامع، بحسب ما ذكرت "واس": "تبرهن رعاية أرامكو السعودية لأول بطولة نسائية دولية للجولف على أرض المملكة حرص الشركة على تمكين المرأة السعودية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع".

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وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف، وجولف السعودية، ياسر الرميان عن إطلاق المملكة إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى استدامة الجولف، عبر تطوير ثقافة مبتكرة وطموحة تهتم بحماية البيئة وتطوير الاقتصاد، إلى جانب تفعيل الدور الاجتماعي، مؤكداً أهمية الإستراتيجية الجديدة التي تشكل حدثاً جديداً في تاريخ الرياضة في المملكة العربية السعودية.

السعودية تعود إلى صناعة التاريخ الرياضي

وبحسب تغريدة نشرها حساب "جولف السعودية"، عبر موقع "تويتر"، تعود البلاد إلى صناعة التاريخ الرياضي، وهذه المرة عن طريق تنظيم بطولتين لغولف النساء، ما تفاصيلهما؟

تعود المملكة العربية السعودية لصناعة التاريخ الرياضي، هذه المرة عبر تنظيم بطولتين لجولف السيدات، تعرف على تفاصيل كل بطولة، وابقى على اطلاع لمعرفة آخر التحديثات والأخبار #السيدات_أولاً #جولف_السعودية #المرأة_السعودية 🇸🇦 https://t.co/1HoHMcc4M3

بطولة "ASLIPIF"

وتعد بطولة أرامكو السعودية النسائية للغولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، هي أول بطولة غولف نسائية تستضيفها المملكة، وتتنافس من خلالها أبرز محترفات الغولف في العالم، للفوز بجائزة قيمتها مليون دولار.

وتقام هذه البطولة من 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

بطولة "SLTI"

وأوضحت التغريدة أن بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق هي الأولى من نوعها في العالم، حيث يتنافس 36 فريقاً للفوز بجوائز مجموع قيمتها 500 ألف دولار.

ويذكر أن هذه البطولة ستقام من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ملعب ونادي الجولف "رويال غرينز"

وبحسب موقع "جولف السعودية"، يمتاز ملعب ونادي الجولف الريفي بتصميمه الذي يتضمن 18 حفرة، وهندسة مبناه، وإطلالاته البانورامية على ساحل البحر الأحمر.

ويعد من تصميم ديف سيمبسون، وهو مصمم عالمي لملاعب الجولف من شركة "يوروبيان جولف ديزاينز". ولعب على أرضه أبرز الرياضيين، مثل داستن جونسون، وبروكس كيبكا، وفيل ميكلسون، وسيرجيو جارسيا، وجريم ماكدويل.