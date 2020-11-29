دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت وزارة الشباب والرياضة في مصر، الأحد، وقف مجلس إدارة نادي الزمالك، ضمن حزمة قرارات شملت حل مجالس إدارات أندية مصرية أخرى.

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، إن قراراته تأتي في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة في 23 سبتمبر أيلول الماضي، وذلك بغرض مباشرة أعمال التفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في البلاد.

وفيما يتعلق بنادى الزمالك، قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

إلى جانب "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب".

كما تم تكليف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت وقف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عن أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بموجب قرار صدر في مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي. وهو ما دفع منصور إلى رفع دعوى قضائية ضد القرار.

وفي وقت سابق الأحد، رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة حضور نجل رئيس الزمالك، أحمد مرتضى منصور، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد.

بينما وصف مرتضى منصور ما حدث بأنه "استمرار لمسلسل البلطجة واستفزاز جماهير الزمالك... رغم أنه يحمل تفويض رسمي في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانوني وبتحريض من هشام حطب وعمرو الجنايني".

وقال منصور إن "نادي الزمالك أنه لن يصمت ولن يمر الموقف مرور الكرام، خاصة في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها النادي وجماهيره من اللجنة الخماسية واللجنة الأوليمبية".

في حين اكتفى نجل منصور بقوله، عبر فيسبوك: "شكراً لكل أعضاء المنظومة الرياضية وشكراً لكل من حاربني، احترم الجميع وأقدرهم".